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Inversiones Inmobiliarias en Municipality of Nea Propontida, Grecia

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De inversiones 330 m² en Nea Potidea, Grecia
De inversiones 330 m²
Nea Potidea, Grecia
Área 330 m²
¡Fantástica oportunidad de inversión en Halkidiki, Grecia! Este edificio de 330 metros cuadr…
$739,476
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Halkidiki Properties
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