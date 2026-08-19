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Locales comerciales en venta en Tasos, Grecia

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2 propiedades total found
Propiedad comercial en Tasos, Grecia
Propiedad comercial
Tasos, Grecia
Código de propiedad: 11350 - Venta en Thasos Limenas por € 70.000 . Este negocio amueblado d…
$80,367
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Propiedad comercial en Tasos, Grecia
Propiedad comercial
Tasos, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Código de propiedad: 11756 - Villa FOR SALE in Thasos Limenas por € 760.000 . Esta Villa amu…
$880,473
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