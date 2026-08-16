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Propiedades residenciales en venta en Thasos Regional Unit, Grecia

;
Thassos Municipality
82
Tasos
12
Limenaria
3
96 propiedades total found
Casa 1 habitacion en Thassos Municipality, Grecia
Casa 1 habitacion
Thassos Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11119 - Casa en venta en Thasos Mikros Prinos por € 40.000 Exclusividad…
$46,994
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Apartamento 2 habitaciones en Tasos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Tasos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11812 - Apartamento en venta en Thasos Limenas por € 135.000 . Este apa…
$156,802
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Casa en Skala Marion, Grecia
Casa
Skala Marion, Grecia
Código de propiedad: 11877 - Casa en venta en Thasos Skala Marion por € 190.000 . Esta 114.0…
$223,563
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa 2 habitaciones en Thassos Municipality, Grecia
Casa 2 habitaciones
Thassos Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Código de propiedad: 11811 - Casa en venta en Thasos Sotiras por € 140.000 . Esta casa amueb…
$164,480
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Apartamento 2 habitaciones en Skala Kallirachis, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Skala Kallirachis, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11895 - Apartamento en venta en Thasos Skala Kallirachis por € 210.000 …
$238,432
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Casa 5 habitaciones en Kallirachi, Grecia
Casa 5 habitaciones
Kallirachi, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Código de propiedad: 11893 - Casa en venta en Thasos Kallirachi por € 330.000 . Esta casa am…
$376,640
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TekceTekce
Casa 5 habitaciones en Tasos, Grecia
Casa 5 habitaciones
Tasos, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Código de propiedad: 11616 - Casa en venta en Thasos Limenas por € 560.000 Exclusividad. Est…
$635,818
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Casa en Potamia, Grecia
Casa
Potamia, Grecia
Código de propiedad: 11618 - Casa en venta en Thasos Potamia por € 100.000 . Esta 130.00 met…
$117,485
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Casa 3 habitaciones en Skala Sotiros, Grecia
Casa 3 habitaciones
Skala Sotiros, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Código de propiedad: 11837 - Casa en venta en Thasos Skala Sotiros por € 520.000 . Esta casa…
$610,925
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Apartamento 2 habitaciones en Prinos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Prinos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11707 - Apartamento para la venta en Thasos Ormos Prinou por € 180.000 …
$211,474
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Casa 2 habitaciones en Tasos, Grecia
Casa 2 habitaciones
Tasos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Código de propiedad: 11597 - Casa en venta en Thasos Limenas por € 420.000 . Esta 100.00 met…
$485,415
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Apartamento 3 habitaciones en Panagie, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Panagie, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11833 - Apartamento en venta en Thasos Panagia por € 125.000 . Este apa…
$142,999
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Apartamento 1 habitacion en Tasos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Tasos, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11717 - Apartamento para la venta en Thasos Limenas por € 222.000 . Est…
$260,818
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Casa 2 habitaciones en Potamia, Grecia
Casa 2 habitaciones
Potamia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11863 - Casa en venta en Thasos Potamia por € 100.000 Exclusividad. Est…
$117,485
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Casa 3 habitaciones en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Casa 3 habitaciones
Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Código de propiedad: 11622 - Maisonette FOR SALE in Thasos Chrisi Akti por 200.000 €. Esta M…
$234,971
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Casa 2 habitaciones en Skala Rachoniou, Grecia
Casa 2 habitaciones
Skala Rachoniou, Grecia
Dormitorios 2
Código de propiedad: 11867 - Casa en venta en Thasos Skala Rachoniou por € 260.000 Exclusivi…
$296,014
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Apartamento 2 habitaciones en Potos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Potos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 1729 - Apartamento EN VENTA en Thasos Potos por € 150.000. Este 97 sq. …
$255,528
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Casa en Prinos, Grecia
Casa
Prinos, Grecia
Código de propiedad: 11587 - Casa en venta en Thasos Prinos por € 58.000 . Este 50.00 metros…
$68,142
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Apartamento 1 habitacion en Prinos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Prinos, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11697 - Apartamento para la venta en Thasos Ormos Prinou por € 128.000 …
$150,381
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Casa 2 habitaciones en Panagie, Grecia
Casa 2 habitaciones
Panagie, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11894 - Casa en venta en Thasos Panagia por € 142.000 . Esta casa amueb…
$163,713
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Apartamento 2 habitaciones en Potamia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Potamia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11840 - Apartamento en venta en Thasos Potamia por € 160.000 . Este apa…
$187,977
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Apartamento 2 habitaciones en Skala Rachoniou, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Skala Rachoniou, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Código de propiedad: 11797 - Apartamento para venta en Thasos Skala Rachoniou por € 177.000 …
$207,949
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Apartamento 2 habitaciones en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Código de propiedad: 11824 - Apartamento en venta en Thasos Chrisi Akti por € 350.000 . Este…
$411,199
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Casa 2 habitaciones en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Casa 2 habitaciones
Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11773 - Casa en venta en Thasos Chrisi Akti por € 190.000 . Esta casa a…
$223,222
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Apartamento 2 habitaciones en Skala Rachoniou, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Skala Rachoniou, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11745 - Apartamento en venta en Thasos Skala Rachoniou por € 198.000 . …
$230,447
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Apartamento 1 habitacion en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11671 - Apartamento en venta en Thasos Chrisi Akti por € 155.000 . Este…
$182,103
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Casa 2 habitaciones en Thassos Municipality, Grecia
Casa 2 habitaciones
Thassos Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Código de propiedad: 11823 - Casa en venta en Thasos Aliki por € 205.000 Exclusividad. Esta …
$235,289
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Casa 3 habitaciones en Thassos Municipality, Grecia
Casa 3 habitaciones
Thassos Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Residencia tradicional en el asentamiento tradicional de Megalos Prinos en Thassos. Tiene un…
$173,530
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Casa 2 habitaciones en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Casa 2 habitaciones
Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11815 - Casa en venta en Thasos Koinira por € 250.000 . Esta casa amueb…
$293,714
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Casa 1 habitacion en Potos, Grecia
Casa 1 habitacion
Potos, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11885 - Casa en venta en Thasos Potos por € 210.000 . Este 75.00 metros…
$244,625
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Tipos de propiedades en Thasos Regional Unit

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Thasos Regional Unit, Grecia

con Garaje
con Jardín
Baratos
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