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Hoteles en venta en South Pilio Municipality, Grecia

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Hotel 864 m² en Kala Nera, Grecia
Hotel 864 m²
Kala Nera, Grecia
Área 864 m²
Venta de hotel en el pueblo turístico de la región de Pelion. El hotel de tres plantas tiene…
$1,02M
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