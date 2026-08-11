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Casas en Venta en Rethymno Regional Unit, Grecia

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Municipality of Rethymnon
17
Municipality of Milopotamos
11
Rétino
4
Casa Borrar
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30 propiedades total found
Villa en Margarites, Grecia
Villa
Margarites, Grecia
Área 132 m²
Villa en venta en Rethymno Una nueva villa de dos niveles, que está ahora en la etapa inicia…
$414,693
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Villa en Amnatos, Grecia
Villa
Amnatos, Grecia
Área 132 m²
Villa en venta en Rethymno Una nueva villa de dos niveles, que está ahora en la etapa inicia…
$414,693
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Villa en Amnatos, Grecia
Villa
Amnatos, Grecia
Área 132 m²
Villa en venta en Rethymno Una nueva villa de dos niveles, que está ahora en la etapa inicia…
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TekceTekce
Casa en Maroulas, Grecia
Casa
Maroulas, Grecia
Esta es una mansión de piedra restaurada única en venta en Western Crete. Se encuentra en el…
$678,294
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Villa en Panormos, Grecia
Villa
Panormos, Grecia
Dormitorios 2
Área 92 m²
Venta: Villa moderna de 2 pisos con piscina privada en Rethymno, Creta Ubicación: Rethymno, …
$490,083
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Casa 3 habitaciones en Skaleta, Grecia
Casa 3 habitaciones
Skaleta, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta es una villa única en venta en Rethymnon, Crete, situado a sólo 600 metros de la playa …
$931,917
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Villa en Municipality of Rethymnon, Grecia
Villa
Municipality of Rethymnon, Grecia
Dormitorios 6
Área 400 m²
Venta villa de 2 plantas de 400 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de 3 dormitori…
$1,14M
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Casa en Zouridi, Grecia
Casa
Zouridi, Grecia
Esta villa de piedra totalmente reformada en venta en Rethymno Crete se encuentra en el pueb…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Panormos, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Panormos, Grecia
Dormitorios 5
Área 190 m²
En venta: Charming Old Stone Two-Storey House en Panormos – Sólo 24m del Mar En el pintoresc…
$222,718
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Villa en Municipality of Rethymnon, Grecia
Villa
Municipality of Rethymnon, Grecia
Dormitorios 4
Área 172 m²
Venta: Villa de lujo con piscina privada & Panoramic Vistas – Rethymno, Creta Descubra una l…
$536,208
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Casa 3 habitaciones en Sfakaki, Grecia
Casa 3 habitaciones
Sfakaki, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta propiedad en venta se encuentra en la zona rural serena de Pigianos Kampos, Rethymnon. …
$731,562
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Casa 10 habitaciones en Viranepiskopi, Grecia
Casa 10 habitaciones
Viranepiskopi, Grecia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 8
Esta propiedad de nueva construcción en venta en Viranepiskopi, Rethymno, Crete, ofrece una …
$2,20M
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Villa en Panormos, Grecia
Villa
Panormos, Grecia
Dormitorios 2
Área 92 m²
Venta: Villa moderna de 2 pisos con piscina privada en Rethymno, Creta Ubicación: Rethymno, …
$498,185
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Casa 3 habitaciones en Roussospiti, Grecia
Casa 3 habitaciones
Roussospiti, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Esta villa recientemente renovada en venta en Roussospiti, Rethymnon, es una propiedad muy c…
$631,108
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Villa en Bali, Grecia
Villa
Bali, Grecia
Área 340 m²
🌅 Villa de lujo en venta en Rethymno, Crete 🌅En una de las zonas más prestigiosas y tranquil…
$1,50M
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Adosado Adosado en Panormos, Grecia
Adosado Adosado
Panormos, Grecia
Área 170 m²
BOMO Residencias Roumeli – complejo residencial de piedra en venta en Rumeli, Rethymno Una r…
$438,064
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Casa 5 habitaciones en Roussospiti, Grecia
Casa 5 habitaciones
Roussospiti, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Esta hermosa villa en venta en Rethymnon se encuentra en el pueblo de Roussospiti, un área q…
$436,467
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Casa 7 habitaciones en Municipality of Rethymnon, Grecia
Casa 7 habitaciones
Municipality of Rethymnon, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Esta es una villa única en venta en Rethymnon, Crete, situada en el pueblo de Tria Monastiri…
$1,42M
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Casa 4 habitaciones en Gerani, Grecia
Casa 4 habitaciones
Gerani, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Esta villa moderna de lujo en venta en Rethimno, Gerani, Crete se encuentra en una bonita pe…
$1,98M
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Villa en Panormos, Grecia
Villa
Panormos, Grecia
Dormitorios 2
Área 93 m²
Venta: Encantadora Villa de 3 pisos con impresionantes vistas en Rethymno, Creta! Ubicación:…
$556,795
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Casa en Municipality of Rethymnon, Grecia
Casa
Municipality of Rethymnon, Grecia
Esta casa única en venta en Rethymno, se encuentra en uno de los callejones más centrales de…
$707,785
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Casa 2 habitaciones en Panormos, Grecia
Casa 2 habitaciones
Panormos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
En la zona de Panormos, que se encuentra a 20 km de la ciudad Rethymno , está disponible par…
$246,401
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Casa 3 habitaciones en Eleutherna, Grecia
Casa 3 habitaciones
Eleutherna, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Esta increíble villa de piedra en venta en Rethymno, se encuentra en el pueblo de Eleutherna…
$424,671
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Villa en Panormos, Grecia
Villa
Panormos, Grecia
Dormitorios 2
Área 63 m²
Venta: Maisonette independiente con piscina privada en Panormo, Rethymno Esta hermosa maison…
$368,714
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Panormos, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Panormos, Grecia
Dormitorios 2
Área 72 m²
Modern Stone-Built Townhouse cerca de Rethymno Situado a sólo 100 metros del mar y a poca di…
$277,467
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Villa en Municipality of Rethymnon, Grecia
Villa
Municipality of Rethymnon, Grecia
Área 200 m²
La propiedad se encuentra en el borde de un hermoso pueblo del sur oeste de Cretan y se encu…
$1,94M
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Villa en Municipality of Rethymnon, Grecia
Villa
Municipality of Rethymnon, Grecia
Dormitorios 5
Área 470 m²
Venta villa de 2 plantas de 470 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de un dormitor…
$1,53M
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Villa en Panormos, Grecia
Villa
Panormos, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Villa en venta Una oportunidad única para la residencia personal o la inversión en Creta! De…
$507,705
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Casa 4 habitaciones en Patsos, Grecia
Casa 4 habitaciones
Patsos, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 152 m²
Número de plantas 2
Patsos es un asentamiento tradicional montañoso, a sólo 24 km de la ciudad de Rethymnon. En …
$36,558
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Casa 4 habitaciones en Plakias, Grecia
Casa 4 habitaciones
Plakias, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 5 508 m²
The geographical location of Rethymno, between the cities of Heraklion and Chania, as well a…
$264,945
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Tipos de propiedades en Rethymno Regional Unit

villas
adosados

Parámetros de las propiedades en Rethymno Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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