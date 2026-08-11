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Villas en venta en Rethymno Regional Unit, Grecia

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Municipality of Rethymnon
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Municipality of Milopotamos
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13 propiedades total found
Villa en Margarites, Grecia
Villa
Margarites, Grecia
Área 132 m²
Villa en venta en Rethymno Una nueva villa de dos niveles, que está ahora en la etapa inicia…
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Villa en Amnatos, Grecia
Villa
Amnatos, Grecia
Área 132 m²
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Villa en Amnatos, Grecia
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Villa en Panormos, Grecia
Villa
Panormos, Grecia
Dormitorios 2
Área 92 m²
Venta: Villa moderna de 2 pisos con piscina privada en Rethymno, Creta Ubicación: Rethymno, …
$490,083
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Villa en Municipality of Rethymnon, Grecia
Villa
Municipality of Rethymnon, Grecia
Dormitorios 6
Área 400 m²
Venta villa de 2 plantas de 400 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de 3 dormitori…
$1,14M
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Villa en Municipality of Rethymnon, Grecia
Villa
Municipality of Rethymnon, Grecia
Dormitorios 4
Área 172 m²
Venta: Villa de lujo con piscina privada & Panoramic Vistas – Rethymno, Creta Descubra una l…
$536,208
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Villa en Panormos, Grecia
Villa
Panormos, Grecia
Dormitorios 2
Área 92 m²
Venta: Villa moderna de 2 pisos con piscina privada en Rethymno, Creta Ubicación: Rethymno, …
$498,185
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Villa en Bali, Grecia
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Bali, Grecia
Área 340 m²
🌅 Villa de lujo en venta en Rethymno, Crete 🌅En una de las zonas más prestigiosas y tranquil…
$1,50M
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Villa en Panormos, Grecia
Villa
Panormos, Grecia
Dormitorios 2
Área 93 m²
Venta: Encantadora Villa de 3 pisos con impresionantes vistas en Rethymno, Creta! Ubicación:…
$556,795
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Villa en Panormos, Grecia
Villa
Panormos, Grecia
Dormitorios 2
Área 63 m²
Venta: Maisonette independiente con piscina privada en Panormo, Rethymno Esta hermosa maison…
$368,714
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Villa en Municipality of Rethymnon, Grecia
Villa
Municipality of Rethymnon, Grecia
Área 200 m²
La propiedad se encuentra en el borde de un hermoso pueblo del sur oeste de Cretan y se encu…
$1,94M
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Villa en Municipality of Rethymnon, Grecia
Villa
Municipality of Rethymnon, Grecia
Dormitorios 5
Área 470 m²
Venta villa de 2 plantas de 470 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de un dormitor…
$1,53M
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Villa en Panormos, Grecia
Villa
Panormos, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Villa en venta Una oportunidad única para la residencia personal o la inversión en Creta! De…
$507,705
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Parámetros de las propiedades en Rethymno Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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Baratos
De lujo
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