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Adosados en Venta en Rethymno Regional Unit, Grecia

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Municipality of Milopotamos
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3 propiedades total found
Adosado Adosado 5 habitaciones en Panormos, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Panormos, Grecia
Dormitorios 5
Área 190 m²
En venta: Charming Old Stone Two-Storey House en Panormos – Sólo 24m del Mar En el pintoresc…
$222,718
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Adosado Adosado en Panormos, Grecia
Adosado Adosado
Panormos, Grecia
Área 170 m²
BOMO Residencias Roumeli – complejo residencial de piedra en venta en Rumeli, Rethymno Una r…
$438,064
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Panormos, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Panormos, Grecia
Dormitorios 2
Área 72 m²
Modern Stone-Built Townhouse cerca de Rethymno Situado a sólo 100 metros del mar y a poca di…
$277,467
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Parámetros de las propiedades en Rethymno Regional Unit, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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