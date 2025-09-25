Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Regional Unit of South Athens
  4. Residencial
  5. Estudio
  6. Terraza

Estudios con Terraza en venta en Regional Unit of South Athens, Grecia

Municipality of Kallithea
4
Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Municipality of Kallithea, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Kallithea, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 3/7
Modern Living & Investment Potential in Kallithea: Allure Suites Discover Allure Suites —…
$141,647
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Regional Unit of South Athens, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir