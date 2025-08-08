Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Áticos con Terraza en Venta Regional Unit of South Athens, Grecia

Municipality of Glyfada
4
4 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Ático Ático 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 136 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial – Glyfada, Ática, Grecia
$1,15M
Dejar una solicitud
Ático Ático 5 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Ático Ático 5 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 246 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial – Glyfada, Ática, Grecia
$2,54M
Dejar una solicitud
Ático Ático 5 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Ático Ático 5 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 269 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Glyfada, Ática, Grecia
$2,53M
Dejar una solicitud
TekceTekce
Ático Ático 4 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Ático Ático 4 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 127 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Alimos, Ática, Grecia
$1,07M
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Regional Unit of South Athens, Grecia

