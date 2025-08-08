Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Regional Unit of South Athens
  4. Residencial
  5. Ático
  6. Vista a la montaña

Áticos en la montaña en Venta Regional Unit of South Athens, Grecia

Municipality of Glyfada
4
Ático Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Ático Ático 5 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Ático Ático 5 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 269 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Glyfada, Ática, Grecia
$2,53M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Regional Unit of South Athens, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir