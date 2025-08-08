Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Áticos del mar en Venta Regional Unit of South Athens, Grecia

Ático Ático 5 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Ático Ático 5 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 246 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial – Glyfada, Ática, Grecia
$2,54M
Ático Ático 5 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Ático Ático 5 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 269 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Glyfada, Ática, Grecia
$2,53M
Parámetros de las propiedades en Regional Unit of South Athens, Grecia

