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Villas en venta en Regional Unit of Phocis, Grecia

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Dorida Municipality
3
Municipal Unit of Tolofona
3
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4 propiedades total found
Villa en Delfos, Grecia
Villa
Delfos, Grecia
Dormitorios 3
Área 240 m²
Venta villa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en Arachova. 1a planta consta de salón con …
$885,531
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Villa 5 habitaciones en Dorida Municipality, Grecia
Villa 5 habitaciones
Dorida Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Número de plantas 2
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Aegean Breeze II es un conjunto de apartamentos y villas frente …
$413,131
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Villa 2 habitaciones en Glyphada, Grecia
Villa 2 habitaciones
Glyphada, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 360 m²
Número de plantas 2
1 037 / 5 000Translation resultsTranslationEquipped with KNX technology, this smart home off…
Precio en demanda
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TekceTekce
Villa 4 habitaciones en Dorida Municipality, Grecia
Villa 4 habitaciones
Dorida Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
Número de plantas 2
KEY FEATURE Prime Location: Chania, Crete Island is an emerging destination in the Med…
$298,046
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Parámetros de las propiedades en Regional Unit of Phocis, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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