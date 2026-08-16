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Hoteles en venta en Pieria Regional Unit, Grecia

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15 propiedades total found
Hotel 1 100 m² en Platamonas, Grecia
Hotel 1 100 m²
Platamonas, Grecia
Área 1 100 m²
Venta hotel de 1100 metros cuadrados en la costa olímpica. El hotel tiene 4 niveles. Una mag…
$3,07M
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Hotel 1 100 m² en Platamonas, Grecia
Hotel 1 100 m²
Platamonas, Grecia
Área 1 100 m²
Venta hotel de 1100 metros cuadrados en la costa olímpica. El hotel tiene 4 niveles. Una vis…
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Hotel 820 m² en Skotina, Grecia
Hotel 820 m²
Skotina, Grecia
Área 820 m²
Hotel en venta con una superficie de 820 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. Desde las …
$1,51M
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Hotel 1 603 m² en Makrygialos, Grecia
Hotel 1 603 m²
Makrygialos, Grecia
Área 1 603 m²
Venta hotel de 1603 metros cuadrados en la costa olímpica. El hotel tiene 3 niveles. Los pro…
$1,18M
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Hotel 2 694 m² en Olympiaki Akti Beach, Grecia
Hotel 2 694 m²
Olympiaki Akti Beach, Grecia
Área 2 694 m²
Número de plantas 4
En Venta: Hotel & SPA de 4 Estrellas – Oportunidad de Inversión Excepcional en la Riviera Ol…
$6,34M
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Hotel 648 m² en Makrygialos, Grecia
Hotel 648 m²
Makrygialos, Grecia
Área 648 m²
Venta hotel de 648 metros cuadrados en la costa olímpica. El hotel tiene 3 niveles. Una vist…
$826,496
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Hotel 500 m² en Korinos, Grecia
Hotel 500 m²
Korinos, Grecia
Área 500 m²
En venta un hotel de 500 metros cuadrados en la Riviera Olympian. El edificio consta de siet…
$944,567
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Hotel 750 m² en Moschopotamos, Grecia
Hotel 750 m²
Moschopotamos, Grecia
Área 750 m²
¡Le ofrecemos una oferta explosiva! Hotel en venta en el pintoresco pueblo de montaña. Hotel…
$1,89M
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Hotel 580 m² en Korinos, Grecia
Hotel 580 m²
Korinos, Grecia
Área 580 m²
En venta un hotel de 580 metros cuadrados en la región de la Riviera Olímpica. El edificio e…
$767,461
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Hotel 1 600 m² en Neos Panteleimonas, Grecia
Hotel 1 600 m²
Neos Panteleimonas, Grecia
Área 1 600 m²
Hotel en venta 1.600 metros cuadrados. área, en una parcela de 6.500 metros cuadrados. en la…
$236,142
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Hotel 700 m² en Korinos, Grecia
Hotel 700 m²
Korinos, Grecia
Área 700 m²
Venta hotel de 700 metros cuadrados en la costa olímpica. El hotel tiene un nivel. Los propi…
$767,461
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Hotel 10 496 m² en Neoi Poroi, Grecia
Hotel 10 496 m²
Neoi Poroi, Grecia
Dormitorios 191
Área 10 496 m²
Código de propiedad: HPS5395 - Hotel FOR SALE in Easts Olimpos Platamonas por € 25.000.000 .…
$28,77M
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Hotel 600 m² en Makrygialos, Grecia
Hotel 600 m²
Makrygialos, Grecia
Área 600 m²
Hotel en venta en la Riviera Olímpica. El hotel de tres estrellas posee una superficie de 60…
$1,30M
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Hotel 790 m² en Makrygialos, Grecia
Hotel 790 m²
Makrygialos, Grecia
Área 790 m²
Hotel en venta con alto potencial de inversión en Makriyalos (Pieria, Grecia) Ofrecemos a la…
$1,08M
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Hotel 900 m² en Skotina, Grecia
Hotel 900 m²
Skotina, Grecia
Área 900 m²
Venta hotel de 900 metros cuadrados en la costa olímpica. El hotel tiene 3 niveles. Los prop…
$1,53M
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Tipos de propiedades en Pieria Regional Unit

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