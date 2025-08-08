Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Paros Regional Unit
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Jardín

Villas con Jardín en venta en Paros Regional Unit, Grecia

Paros Municipality
7
Villa 8 habitaciones en Parikia, Grecia
Villa 8 habitaciones
Parikia, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 2
Una villa excepcional y amueblada está en venta en el corazón de Parikia, en la hermosa isla…
Precio en demanda
Agencia
Bereal Estate
Idiomas hablados
English
