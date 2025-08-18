Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Inversiones Inmobiliarias en Unidad Municipal de Palene, Grecia

bienes raíces comerciales
84
hoteles
55
12 propiedades total found
De inversiones en Paliouri, Grecia
De inversiones
Paliouri, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Casa independiente en venta en una ubicación privilegiada cerca de las mejores playas de Kas…
$436,859
Dejar una solicitud
De inversiones en Polychrono, Grecia
De inversiones
Polychrono, Grecia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
¡¡GRAN INVERSIÓN!!  Complejo de apartamentos en Polihorono de 3 plantas con 390 m de superfi…
$488,009
Dejar una solicitud
De inversiones en Polychrono, Grecia
De inversiones
Polychrono, Grecia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Mirando para hacer una inversión, esta es una gran oportunidad para invertir en estos 5 hoga…
$1,07M
Dejar una solicitud
De inversiones en Chaniotis, Grecia
De inversiones
Chaniotis, Grecia
Dos apartamentos en venta en la próspera ciudad de Hanioti con vistas al mar y un entorno na…
$345,058
Dejar una solicitud
De inversiones en Paliouri, Grecia
De inversiones
Paliouri, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
¿Está buscando hacer una inversión? ¡Esta es una gran oportunidad para invertir en estas 5 c…
$2,39M
Dejar una solicitud
De inversiones en Chaniotis, Grecia
De inversiones
Chaniotis, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 6
Número de plantas 3
Building of rental apartments for sale in pristine condition, with 250 sq m of rental area. …
$763,229
Dejar una solicitud
De inversiones en Nea Skioni, Grecia
De inversiones
Nea Skioni, Grecia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 9
La propiedad es un impresionante edificio en una ubicación popular que ofrece un entorno tra…
$1,31M
Dejar una solicitud
De inversiones 440 m² en Pefkochori, Grecia
De inversiones 440 m²
Pefkochori, Grecia
Área 440 m²
Número de plantas 3
Investment property in the tourist town of Pefkohori with a great location with traffic flow…
$860,452
Dejar una solicitud
De inversiones en Pefkochori, Grecia
De inversiones
Pefkochori, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Apartamentos de alquiler hechos a medida en venta en la popular ciudad costera de Pefkohori …
$619,863
Dejar una solicitud
De inversiones en Polychrono, Grecia
De inversiones
Polychrono, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Gran oportunidad en la próspera ciudad de POLIHRONO con estos 6 apartamentos + 2 tiendas en …
$862,149
Dejar una solicitud
De inversiones 850 m² en Nea Skioni, Grecia
De inversiones 850 m²
Nea Skioni, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 850 m²
Número de plantas 3
This stunning plot of land with 180 olive trees is 12,000 meters of rolling manicured landsc…
$6,54M
Dejar una solicitud
De inversiones en Chaniotis, Grecia
De inversiones
Chaniotis, Grecia
Nº de cuartos de baño 1
Tienda en venta en una ubicación privilegiada en la ciudad de Hanioti Halkidiki con grandes …
$237,489
Dejar una solicitud
