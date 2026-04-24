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Apartamentos en la montaña en venta en North Aegean, Grecia

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Apartamento 1 habitacion en North Aegean, Grecia
Apartamento 1 habitacion
North Aegean, Grecia
Dormitorios 1
Área 70 m²
Venta apartamento de 70 metros cuadrados en la isla de Thassos. El apartamento está situado …
$212,528
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Apartamento en North Aegean, Grecia
Apartamento
North Aegean, Grecia
Área 90 m²
Apartamento amueblado en venta en el centro de Limenas Thassos, a solo 50 metros del mar En…
$153,492
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Parámetros de las propiedades en North Aegean, Grecia

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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