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Apartamentos del mar en venta en North Aegean, Grecia

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Apartamento 1 habitacion en North Aegean, Grecia
Apartamento 1 habitacion
North Aegean, Grecia
Dormitorios 1
Área 70 m²
Venta apartamento de 70 metros cuadrados en la isla de Thassos. El apartamento está situado …
$212,528
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Agencia
Grekodom Development
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Parámetros de las propiedades en North Aegean, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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