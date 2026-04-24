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Propiedades residenciales en venta en North Aegean, Grecia

casas independientes
4
6 propiedades total found
Villa en North Aegean, Grecia
Villa
North Aegean, Grecia
Dormitorios 5
Área 270 m²
Se vende villa de 3 plantas de 270 metros cuadrados en islas. La planta baja consta de sala …
$1,77M
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Casa de campo 6 habitaciones en North Aegean, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
North Aegean, Grecia
Dormitorios 6
Área 330 m²
Venta casa de 3 plantas de 330 metros cuadrados en Islas. Planta baja consta de un almacén. …
$885,531
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Villa en North Aegean, Grecia
Villa
North Aegean, Grecia
Dormitorios 3
Área 114 m²
Venta en construcción villa de 2 plantas de 114 metros cuadrados en la isla de Thassos. Semi…
$513,608
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AdriastarAdriastar
Apartamento 1 habitacion en North Aegean, Grecia
Apartamento 1 habitacion
North Aegean, Grecia
Dormitorios 1
Área 70 m²
Venta apartamento de 70 metros cuadrados en la isla de Thassos. El apartamento está situado …
$212,528
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Apartamento en North Aegean, Grecia
Apartamento
North Aegean, Grecia
Área 90 m²
Apartamento amueblado en venta en el centro de Limenas Thassos, a solo 50 metros del mar En…
$153,492
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Adosado Adosado 3 habitaciones en North Aegean, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
North Aegean, Grecia
Dormitorios 3
Área 109 m²
Venta en construcción maisonette de 109 metros cuadrados en la isla de Thassos. La maisonett…
$371,923
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MontbelMontbel

Parámetros de las propiedades en North Aegean, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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