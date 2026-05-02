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Villas con piscina en venta en Nea Michaniona, Grecia

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2 propiedades total found
Villa en Nea Michaniona, Grecia
Villa
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 5
Área 460 m²
Venta villa de 3 plantas de 460 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja c…
$1,42M
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Grekodom Development
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Villa en Nea Michaniona, Grecia
Villa
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 5
Área 340 m²
Venta villa de 2 plantas de 340 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja c…
$495,898
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