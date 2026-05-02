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Adosados del mar en Venta en Nea Michaniona, Grecia

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Adosado Adosado 4 habitaciones en Nea Michaniona, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta de maisonette de 160 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$234,961
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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