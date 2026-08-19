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Apartamentos en venta en Nea Makri, Grecia

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Apartamento 2 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta apartamento de 80 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la planta…
$301,081
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Agencia
Grekodom Development
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