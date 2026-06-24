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Villas en venta en Municipality of Zografos, Grecia

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Villa en Municipality of Zografos, Grecia
Villa
Municipality of Zografos, Grecia
Dormitorios 7
Área 1 381 m²
Se vende villa de 5 plantas de 1381 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de 2 d…
$18,30M
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Zografos, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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