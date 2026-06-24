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Adosados del mar en Venta en Municipality of Zografos, Grecia

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1 propiedad total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Zografos, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Zografos, Grecia
Dormitorios 4
Área 145 m²
Venta de maisonette de 145 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 5a pla…
$613,968
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Zografos, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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