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Casas de campo en la montaña en venta en Municipality of Zografos, Grecia

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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Zografos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Zografos, Grecia
Dormitorios 3
Área 375 m²
Se vende casa de 3 plantas de 375 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de 2 dor…
$3,19M
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