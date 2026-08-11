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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Zacharo, Grecia

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1 propiedad total found
Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Zacharo, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Zacharo, Grecia
Dormitorios 2
Área 60 m²
Venta Casa de 1 plantas de 60 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La casa consta de 2 do…
$271,563
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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