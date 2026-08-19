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Locales comerciales en venta en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia

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Propiedad comercial 580 m² en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Propiedad comercial 580 m²
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 580 m²
Venta de artículos de primera planta - korinthia: korinthia 580 sq.m., 6 Dormitorios, Planta…
$384,571
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