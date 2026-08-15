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Adosados en Venta en Municipality of Western Lesvos, Grecia

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Adosado Adosado 3 habitaciones en Anaxos Skoutarou, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Anaxos Skoutarou, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta de maisonette de 100 metros cuadrados en el Dodecanese. La maisonette tiene 3 niveles.…
$1,42M
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Western Lesvos, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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