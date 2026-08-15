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Casas de campo en venta en Municipality of Western Lesvos, Grecia

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Casa de campo 6 habitaciones en Molyvos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Molyvos, Grecia
Dormitorios 6
Área 304 m²
Venta casa de 3 plantas de 304 metros cuadrados en Islas. Planta baja consta de 2 dormitorio…
$826,496
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Grekodom Development
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Casa de campo 4 habitaciones en Skala Eresou, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Skala Eresou, Grecia
Dormitorios 4
Área 146 m²
Venta 2 plantas de 146 metros cuadrados en Islas. Planta baja consta de un dormitorio, una c…
$1,18M
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Western Lesvos, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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