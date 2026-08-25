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Áticos con Terraza en Venta Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia

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Ático Ático 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Premium Premium
Ático Ático 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Hermosamente renovado vista al mar 85 metros cuadrados ático en la 4a planta, que ofrece imp…
$635 713
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia

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