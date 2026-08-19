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Apartamentos en venta en Municipality of Troizinia Methana, Grecia

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Municipal Unit of Troizinia
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8 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 1
Área 45 m²
Venta apartamento de 45 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segund…
$194,817
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta apartamento de 70 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segund…
$348,309
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 1
Área 55 m²
Venta apartamento de 55 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la primer…
$330,598
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 175 m²
Venta apartamento de 175 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la prime…
$684,811
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 1
Área 50 m²
Venta apartamento de 50 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segund…
$188,913
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 1
Área 51 m²
Venta apartamento de 51 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la primer…
$247,949
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento en Methana, Grecia
Apartamento
Methana, Grecia
Área 50 m²
Venta apartamento de 50 metros cuadrados en Peloponnese. Piso tiene diseño interior. Los pro…
$174,745
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 1
Área 57 m²
Venta apartamento de 57 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la primer…
$318,791
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Tipos de propiedades en Municipality of Troizinia Methana

1 habitación

Parámetros de las propiedades en Municipality of Troizinia Methana, Grecia

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