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Casas de campo en la montaña en venta en Municipality of Thiva, Grecia

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3 propiedades total found
Casa de campo en Melissochori, Grecia
Casa de campo
Melissochori, Grecia
Área 315 m²
Se ofrece a la venta una casa unifamiliar con una superficie total de 315 metros cuadrados q…
$501,801
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Casa de campo 5 habitaciones en Mouriki, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Mouriki, Grecia
Dormitorios 5
Área 220 m²
Venta Casa de 3 plantas de 220 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta d…
$425,055
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Casa de campo 4 habitaciones en Melissochori, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Melissochori, Grecia
Dormitorios 4
Área 214 m²
Venta Casa de 4 plantas de 214 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de salón con…
$413,248
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Thiva, Grecia

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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