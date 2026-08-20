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Dúplex en venta en Municipality of Thessaloniki, Grecia

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1 propiedad total found
Dúplex 1 habitacion en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dúplex 1 habitacion
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Número de plantas 5
Este dúplex de una habitación ofrece 72 m2 de espacio interno, totalmente amueblado tras una…
$291 855
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Agencia
Vista Estate
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