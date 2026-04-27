Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Thermos
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vistas al mar

Villas del mar en venta en Municipality of Thermos, Grecia

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa en Kaloudi, Grecia
Villa
Kaloudi, Grecia
Dormitorios 8
Área 600 m²
Se vende villa de 3 plantas de 600 metros cuadrados en el oeste del Peloponeso. El semisótan…
$1,89M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipality of Thermos, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir