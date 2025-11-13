Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Municipality of Rhodes, Grecia

Castillo en Municipality of Rhodes, Grecia
Castillo
Municipality of Rhodes, Grecia
Área 541 m²
En venta en el casco antiguo de Rodas y específicamente en el área del Coloquio, una propied…
$842,178
Villa 5 habitaciones en Gennadi, Grecia
Villa 5 habitaciones
Gennadi, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 274 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 274 metros cuadrados en Rhodes Island. Planta baja consta de un …
$2,11M
Cerrar
Villa 1 habitación en Koskinou, Grecia
Villa 1 habitación
Koskinou, Grecia
Habitaciones 1
Área 600 m²
Número de plantas 3
Le presentamos a la venta una elegante villa de 3 plantas con cuatro lujosas habitaciones am…
$2,93M
Cerrar
Villa 6 habitaciones en Malonas, Grecia
Villa 6 habitaciones
Malonas, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
En venta – 200 metros cuadrados. Villa en Malona, Rodas 📍 Ubicación: Malona, Rhodes 🏠 Zon…
$1,29M
Cerrar
