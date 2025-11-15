Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipal Unit of Rhodes
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Municipal Unit of Rhodes, Grecia

Rodas
4
Casa Borrar
Eliminar
8 propiedades total found
Villa en Municipality of Rhodes, Grecia
Villa
Municipality of Rhodes, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 169 m²
Una villa diseñada para apreciar las impresionantes vistas azules del mar y el cielo. La …
$593,838
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Municipality of Rhodes, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Rhodes, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 402 m²
Property Code: HPS5738 - House FOR SALE in Rhodes Rhodes town for € 630.000 . This 402.00 s…
$725,037
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Rhodes, Grecia
Villa
Municipality of Rhodes, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 137 m²
Refined modern villa with extensive sea views. Natural light permeates the villa through wid…
$593,838
Dejar una solicitud
Monte OnlineMonte Online
Castillo en Municipality of Rhodes, Grecia
Castillo
Municipality of Rhodes, Grecia
Área 541 m²
En venta en el casco antiguo de Rodas y específicamente en el área del Coloquio, una propied…
$842,178
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Rhodes, Grecia
Villa
Municipality of Rhodes, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 426 m²
Excepcional villa familiar ubicada en un gran jardín privado y ajardinado con impresionantes…
$1,73M
Dejar una solicitud
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Rhodes, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Rhodes, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Número de plantas 1
En venta 2 -casa de 156 metros cuadrados en la isla de Rodas. La planta baja consta de 2 dor…
$678,856
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Estate Service 24Estate Service 24
Villa en Municipality of Rhodes, Grecia
Villa
Municipality of Rhodes, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
The beach area in the Lachania area of ​​Rhodes is the idyllic setting for this stunning vil…
$682,913
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Rhodes, Grecia
Villa
Municipality of Rhodes, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 156 metros cuadrados en la isla de Rodas. La p…
$680,021
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Municipal Unit of Rhodes

villas

Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Rhodes, Grecia

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir