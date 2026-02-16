Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Methoni Municipal Unit, Grecia

3 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Lachanada, Grecia
Casa 3 habitaciones
Lachanada, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Número de plantas 2
Skouras Real Estate presents an excellent opportunity to buy a newly built house in the magn…
$568,452
Casa de campo 7 habitaciones en Methoni, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Methoni, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 160 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 160 metros cuadrados en Peloponés Occidental. Semi-basement const…
$503,290
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Methoni, Grecia
Villa
Methoni, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 160 m²
Piso -1/3
Venta una casa de 3 plantas de 160 metros cuadrados en el Peloponés Occidental. La planta ba…
$504,153
