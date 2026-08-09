Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Penteli
  4. Residencial
  5. Casa de campo

Casas de campo en venta en Municipality of Penteli, Grecia

;
Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Penteli, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Penteli, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 210 m²
Nea Penteli maisonette de 210 metros cuadrados 3 niveles (semi-sótano elevado - arriba. plan…
$413,705
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipality of Penteli, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir