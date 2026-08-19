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Dúplex en venta en Municipality of Palaio Faliro, Grecia

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Dúplex 3 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Dúplex 3 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Piso 1/6
Una impresionante maisonette dúplex, actualmente bajo reconstrucción, que ofrece un espacio …
$932,687
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Agencia
Vista Estate
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