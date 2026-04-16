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Hoteles en venta en Municipality of Oropos, Grecia

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Hotel 2 415 m² en Municipality of Oropos, Grecia
Hotel 2 415 m²
Municipality of Oropos, Grecia
Área 2 415 m²
El hotel de 2.415 metros cuadrados se ofrece a la venta. Consta de 48 habitaciones dobles co…
$3,15M
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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