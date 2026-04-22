Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Nafpaktia
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Vistas al mar

Casas de campo del mar en venta en Municipality of Nafpaktia, Grecia

Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Nafpaktia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Nafpaktia, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta Casa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de 2 do…
$242,045
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipality of Nafpaktia, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir