Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Megalopoli
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Vista a la montaña

Adosados en la montaña en Venta en Municipality of Megalopoli, Grecia

Adosado Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Megalopoli, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Megalopoli, Grecia
Dormitorios 3
Área 198 m²
Venta de maisonette de 198 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 3 niveles. 1…
$295,177
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipality of Megalopoli, Grecia

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir