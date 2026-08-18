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Apartamentos en venta en Kalamata, Grecia

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Apartamento 6 habitaciones en Kalamata, Grecia
Apartamento 6 habitaciones
Kalamata, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 5
Luxury apartments are available for sale through our agency in a four-story building located…
$465,097
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Parámetros de las propiedades en Kalamata, Grecia

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