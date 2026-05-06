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Hoteles en venta en Municipality of Glyfada, Grecia

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Hotel 2 200 m² en Municipality of Glyfada, Grecia
Hotel 2 200 m²
Municipality of Glyfada, Grecia
Área 2 200 m²
Ubicación: Glyfada ( Southern Suburbs ) En el centro de la Riviera ateniense, a solo un resp…
$35,42M
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Agencia
Grekodom Development
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