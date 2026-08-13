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Casas de campo en venta en Municipality of Eurotas, Grecia

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Casa de campo en Geraki, Grecia
Casa de campo
Geraki, Grecia
Área 120 m²
Venta una casa de 120 metros cuadrados en la parte oeste de Peloponnese. Está situado cerca …
$177,106
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Agencia
Grekodom Development
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