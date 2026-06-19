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Villas del mar en venta en Municipality of Dionysos, Grecia

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Villa en Municipality of Dionysos, Grecia
Villa
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 5
Área 1 200 m²
En venta 3-almacén villa de 1200 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de sala d…
$7,67M
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Villa en Municipality of Dionysos, Grecia
Villa
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 4
Área 420 m²
Venta villa de 4 plantas de 420 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de salón con …
$1,06M
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Dionysos, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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