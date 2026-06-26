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Casas con Terraza en Venta en Municipality of Athens, Grecia

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Atenas
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Casa 2 habitaciones en Municipality of Athens, Grecia
Casa 2 habitaciones
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Atico maisonette en venta 100 metros cuadrados 6o piso, en una excelente ubicación junto a l…
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Tipos de propiedades en Municipality of Athens

villas
casas de campo
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Athens, Grecia

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Baratos
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