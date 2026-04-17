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Casas de campo del mar en venta en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia

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5 propiedades total found
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 5
Área 250 m²
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$720,232
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 5
Área 275 m²
Venta Casa de 3 plantas de 275 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$767,461
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Casa de campo en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Área 310 m²
Venta Casa de 1 planta de 310 metros cuadrados en Atenas. Una magnífica vista de la ciudad, …
$850,110
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 3
Área 260 m²
Se vende casa de 3 plantas de 260 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un dor…
$897,339
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta Casa de 2 plantas de 100 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón, una …
$531,319
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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