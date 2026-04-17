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Casas de campo en la montaña en venta en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia

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11 propiedades total found
Casa de campo en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Área 239 m²
Venta Casa de 1 planta de 239 metros cuadrados en Atenas. Una magnífica vista de la ciudad, …
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 2
Área 55 m²
Venta Casa de 1 plantas de 55 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 2 dormitorios, s…
$247,949
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 2
Área 78 m²
Venta Casa de 1 plantas de 78 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 2 dormitorios, s…
$448,669
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CoexCoex
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta Casa de 3 plantas de 150 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un almacé…
$448,669
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Casa de campo en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Área 360 m²
En venta casa de 1 piso de 360 metros cuadrados en Attica. Una magnífica vista de la ciudad,…
$295,177
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 5
Área 250 m²
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$720,232
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Nils OttNils Ott
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 5
Área 275 m²
Venta Casa de 3 plantas de 275 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$767,461
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Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 7
Área 500 m²
En venta casa de 2 plantas de 500 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 4 dor…
$1,48M
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
En venta casa de 1 piso de 70 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 2 dormitorios, s…
$242,045
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 3
Área 260 m²
Se vende casa de 3 plantas de 260 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un dor…
$897,339
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 3
Área 312 m²
Se vende villa de 3 plantas de 312 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 3 do…
$743,846
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia

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