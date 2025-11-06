Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con piscina en Venta en Municipal Unit of Xylokastro, Grecia

villas
17
casas de campo
13
adosados
23
5 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 484 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 484 metros cuadrados en el este del Peloponeso . El semisótan…
$854,422
Casa de campo 5 habitaciones en Ano Loutro, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Ano Loutro, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Número de plantas 1
Venta en construcción Casa de 2 plantas de 133 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Plant…
$526,698
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 118 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$368,689
Villa 5 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 384 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 3 plantas de 384 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta d…
$877,831
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 200 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 200 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 2 niv…
$409,654
