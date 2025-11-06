Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Municipal Unit of Xylokastro, Grecia

Casa 4 habitaciones en Ano Loutro, Grecia
Casa 4 habitaciones
Ano Loutro, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Seaside Two-Storey Detached House 172 sq.m. in Xylokastro. In one of the most beautiful loc…
$185,889
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en el este del Peloponeso . La planta ba…
$444,767
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 1 plantas de 90 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La casa consta de 3 do…
$351,132
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 302 m²
Piso -2/1
Venta de maisonette de 302 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 3 niveles. E…
$491,585
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 161 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 4 niv…
$327,723
Casa de campo 5 habitaciones en Ano Loutro, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Ano Loutro, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Número de plantas 1
Venta en construcción Casa de 2 plantas de 133 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Plant…
$526,698
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 130 metros cuadrados en Peloponés Occidental. La maisonette tiene un …
$327,723
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 124 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$526,698
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 118 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$368,689
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Semi-basement consta …
$374,541
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 250 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 4 plantas de 250 metros cuadrados en el este del Peloponeso . El semisótan…
$749,082
Adosado Adosado 7 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 7 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 160 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 4 niv…
$198,975
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 285 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 285 metros cuadrados en el este del Peloponeso . El semisótan…
$620,334
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 304 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 304 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Semi-basement consta …
$854,422
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 198 m²
Venta de maisonette de 198 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 3 niveles. P…
$409,654
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 5
Área 160 m²
Venta Casa de 1 plantas de 160 metros cuadrados en Peloponnese. Una magnífica vista del mar,…
$421,359
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 245 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 245 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$643,742
Casa de campo 5 habitaciones en Kato Pitsa, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Kato Pitsa, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 2 plantas de 180 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$924,648
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 110 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 2 niv…
$275,054
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 200 m²
Número de plantas 2
Venta Casa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de una co…
$643,742
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 3
Área 169 m²
Venta de maisonette de 169 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene un nivel. U…
$362,837
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 1 plantas de 99 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La casa consta de 2 do…
$2,22M
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 200 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 200 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 2 niv…
$409,654
